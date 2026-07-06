O surfista Vasco Ribeiro anunciou o regresso às competições nacionais e internacionais, depois de um castigo aplicado pela Associação Internacional de Surf (ISA), em julho de 2023, que o manteve afastado por três anos, por ter falhado um controlo antidoping.

«Estive afastado da competição durante algum tempo, mas nunca estive afastado do surf. Estes anos permitiram-me crescer, recuperar e preparar-me, rodeado das pessoas certas e com um acompanhamento que me deu a confiança para voltar», começou por dizer num evento realizado na semana passada em Cascais.

A Associação Nacional de Surfistas (ANS) comunicou esta segunda-feira a disponibilização de um wildcard para o surfista português participar na última etapa da Liga nacional de surf, que se realiza em Peniche. Recorde-se que o surfista já venceu por cinco vezes a Liga.

No entanto, não será esta a prova que marcará o regresso do português. A suspensão de Vasco Ribeiro termina a 14 de julho e o surfista participará no QS4000 de Newquay, no Reino Unido, que acontece entre os dias 5 e 6 de agosto. Esta prova faz parte do circuito de qualificação europeu da Liga Mundial de Surf.