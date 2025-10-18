Surf: Yolanda Hopkins vence Brasil Saquarema Pro
Portuguesa bate a basca Annette Gonzales Etxabarri na final
Portuguesa bate a basca Annette Gonzales Etxabarri na final
Yolanda Hopkins venceu o Brasil Saquarema Pro, após levar a melhor na final contra a basca Annette Gonzales Etxabarri.
A portuguesa, que garantiu na passada quinta-feira a qualificação para o Circuito Mundial (CT) da próxima temporada, ocupa o segundo lugar no ranking do Women’s Challenger Series, atrás da jovem francesa Tya Zebrowski, que caiu nos quartos de final.
Francisca Veselko (quarta no ranking) e Teresa Bonvalot (oitava), que não passaram da segunda fase da etapa brasileira, ainda se podem juntar a Yolanda na elite do surf mundial. Para isso, com duas etapas do Challenger Series por realizar, as surfistas têm de terminar o circuito entre as sete melhores no ranking.
A próxima etapa realiza-se entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026, em Pipeline, no Hawai.