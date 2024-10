Yolanda Hopkins foi eliminada nas meias-finais do Saquarema Pro, sexta e última etapa do Challenger Series, no Rio de Janeiro, e falhou o acesso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf.

Num confronto em que estava em causa a última vaga disponível no quadro feminino para o Championship Tour de 2025, a surfista algarvia fez 11,67 pontos nas duas melhores ondas (6,50 e 5,17), enquanto a francesa Vahine Fierro obteve 12,73 pontos, garantindo um lugar entre a elite no próximo ano.

Yolanda Hopkins, procurava ser a primeira surfista a qualificar-se para o Championship Tour, terminou a prova brasileira no terceiro posto.