O castigo não é novo, mas faz sentido recordá-lo agora que está confirmado o regresso de João Mário ao futebol português: o médio não pode dar o contributo ao Benfica na ronda inaugural da Liga, na qual a equipa de Jorge Jesus visita o Moreirense.

Tudo por causa de uma situação registada… ainda ao serviço do Sporting.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um jogo de suspensão a João Mário por causa de declarações proferidas no final do empate a duas bolas entre a equipa leonina e o Famalicão, na época passada. Esse castigo só foi conhecido agora a 7 de julho, no mesmo dia em que foi aplicada uma suspensão de 60 dias ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, também por declarações no final desse jogo com o Famalicão.

Nessa altura João Mário ainda não era jogador do Benfica, mas agora que está confirmada a transferência, e essa permanência na Liga, o médio terá mesmo de cumprir castigo na ronda inaugural.