Morreu Sven-Göran Eriksson, lenda do futebol mundial e antigo treinador do Benfica.

«Após uma longa doença, Sven-Göran Eriksson morreu durante a manhã em casa, rodeado da família. Os enlutados mais próximos são a filha Lina; o filho Johan com a esposa Amana e a neta Sky; o pai Sven; a namorada Yanisette com o filho Alcides; o irmão Lars-Erik com a esposa Jumnong. A família pede respeito pelo desejo de lamentar em privado e não ser contactada», pode ler-se em comunicado oficial.

[em atualização]