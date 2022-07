Rui Vitória, o treinador que lançou Mile Svilar na equipa principal do Benfica, acredita que o guarda-redes de 22 anos pode discutir a titularidade na baliza na AS Roma com o português Rui Patrício.

«A Roma contratou um guarda-redes de muita qualidade e excelente potencial. O Mile vai ter de aprender e adaptar-se ao futebol italiano e à vida em Itália, mas será certamente um jogador que irá discutir a titularidade com o Rui Patrício e estou convencido que ele será o número 1 da Roma no futuro», disse o técnico português.

Em declarações à rádio TeleRadioStereo de Itália, Rui Vitória falou ainda sobre o compatriota José Mourinho.

«O Mourinho é um dos grandes treinadores da última década. Acredito que a Roma estará ainda mais forte esta época, com o segundo ano de trabalho de Mourinho. Estou convencido que a Roma irá regressar à Liga dos Campeões no próximo ano», atirou o treinador luso.