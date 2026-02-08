No único jogo do Championship neste domingo, o Swansea de Vítor Matos triunfou na receção ao Sheffield Wednesday (4-0), em encontro da 31.ª jornada. Ao princípio desta tarde, Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular nos anfitriões e inaugurou o marcador aos 19 minutos. Após cruzamento pela esquerda, o médio avançou para a pequena área e atingiu o quarto golo na época.

Na etapa complementar, o avançado Vipotnik faturou aos 70 e 79 minutos, enquanto o médio Yalcouyé completou a goleada aos 88m.

Assim, o Swansea conseguiu a segunda vitória consecutiva no campeonato e subiu a 15.º, com 42 pontos, a cinco dos lugares de play-off. Segue-se a visita ao Derby County (9.º), no sábado (15h).

Por sua vez, Sheffield Wednesday é 24.º e último, com sete pontos negativos, apontando à receção ao Millwall (5.º), também às 15 horas de sábado.

