Inglaterra: Swansea de Vítor Matos vence com golo de Gonçalo Franco
Lugares de play-off estão a cinco pontos. Swansea afunda o Sheffield Wednesday, último classificado com pontos negativos
Lugares de play-off estão a cinco pontos. Swansea afunda o Sheffield Wednesday, último classificado com pontos negativos
No único jogo do Championship neste domingo, o Swansea de Vítor Matos triunfou na receção ao Sheffield Wednesday (4-0), em encontro da 31.ª jornada. Ao princípio desta tarde, Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular nos anfitriões e inaugurou o marcador aos 19 minutos. Após cruzamento pela esquerda, o médio avançou para a pequena área e atingiu o quarto golo na época.
Na etapa complementar, o avançado Vipotnik faturou aos 70 e 79 minutos, enquanto o médio Yalcouyé completou a goleada aos 88m.
Assim, o Swansea conseguiu a segunda vitória consecutiva no campeonato e subiu a 15.º, com 42 pontos, a cinco dos lugares de play-off. Segue-se a visita ao Derby County (9.º), no sábado (15h).
Por sua vez, Sheffield Wednesday é 24.º e último, com sete pontos negativos, apontando à receção ao Millwall (5.º), também às 15 horas de sábado.
Brilliant win 🔥👊#SWAvSHW | @SkyBetChamp pic.twitter.com/GNG9tt5Pyx— Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 8, 2026