O Swansea de Vítor Matos retomou o caminho das vitórias na visita ao Watford (2-0), em duelo da 30.ª jornada do Championship. Na tarde deste sábado, o médio Gonçalo Franco (ex-Moreirense) foi titular no Swansea.

Os visitantes desfizeram o nulo aos 55 minutos, graças ao médio Marko Stamenic. Entre trocas, o defesa Josh Key foi a jogo aos 80m e precisou de poucos segundos para aplicar o 2-0.

Assim, o Swansea alcança os 39 pontos (15.º), 10 sobre a zona de despromoção e a oito pontos dos lugares de play-off de subida. Segue-se a receção ao Sheffield Wednesday (24.º e último), a 8 de fevereiro.

Por sua vez, o Watford não vence há quatro rondas e é 10.º colocado, com 43 pontos. Na terça-feira (19h45) há visita ao Hull City (3.º), em acerto de calendário referente à 26.ª jornada.