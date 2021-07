Figura: Tabata

Iniciou o jogo no trio de ataque, encostado à direita e passou muito ao lado do jogo na primeira parte. Ao intervalo, após a saída de Daniel Bragança para a entrada de Nuno Santos, o brasileiro voltou a mostrar-se no meio-campo e esteve muito mais em jogo. Jogou com ritmo baixo – o que se entende pela fase da época em que estamos -, mas mostrou bom critério no passe e ‘empurrou’ a equipa para a frente. Bons sinais para Amorim apontar.

Positivo: Ricardo Esgaio

O lateral-direito contratado ao Sp. Braga foi o único reforço a começar de início frente ao Angers. Muitas vezes, surgiu em zonas interiores, deixando o corredor para o extremo – sobretudo na primeira, com Tabata -, mas foi quando subiu juntou à linha que criou o único lance ofensivo com principio meio e fim nos primeiros 45m, cruzando para cabeceamento fraco de Paulinho. Jogou os 90 minutos e parece bastante entrosado na equipa e nas ideias do treinador.

Negativo: Nuno Mendes

Um negativo, com muitos asteriscos. O jovem lateral mostrou algumas dificuldades, sobretudo físicas, o que se compreende pelos poucos dias de treino após a participação no Europeu. Nuno Mendes apanhou pela frente o jogador mais perigoso da equipa do Angers e a velocidade do jovem francês causou-lhe muitas dificuldades. Saiu esgotado pouco antes da hora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Luís Maximiano e Adán

O guarda-redes português foi o melhor jogador dos leões na primeira parte. Isso diz muito do que foram os primeiros 45 minutos, com o Sporting a mostrar grandes dificuldades em chegar com perigo à área contrária. Max mostrou-se sempre atento e esteve em bom plano ao defender duas bolas ‘venenosas’ vindas de livres laterais. Ao intervalo entrou Adán, que também fez defesas importantes. Definitivamente, a baliza do leão está bastante bem guardada.

Rúben Vinagre

O lateral-esquerdo emprestado pelo Wolverhampton entrou aos 57m e deu mais segurança ao lado canhoto da defesa, beneficiando também do maio cansaço de Cho, que foi perdendo o fulgor que tanto trabalho deu a Nuno Mendes. Ofensivamente, registo para um cruzamento demasiado largo pouco depois de ter entrado em campo e para uma jogada individual em que deixou dois adversários para trás antes de cruzar à procura de Jovane… mas novamente com a direção errada.

Paulinho

O avançado português voltou a marcar na pré-época, fechando o resultado já perto do fim, numa altura em que se notava estar bastante cansado. Jogou toda a partida e o esforço valeu-lhe um golo, num lance em que teve o mérito de acompanhar a rapidez de um bem mais fresco Nuno Santos.

Mohamed-Ali Cho

Muito interessante o extremo francês, que deu muito trabalho à defesa do Sporting na primeira parte. Veloz e tecnicista, o jogador de apenas 17 anos foi o melhor elemento em campo em Lagos. Ele que na época passada, apesar da tenra idade, fez 21 jogos da Liga francesa. Um nome para ficar atento.