O Sporting prosseguiu esta quinta-feira a preparação para a final da Taça da Liga, marcada para o próximo, sábado, com mais uma sessão de trabalho em Alcochete sob o comando de Ruben amorim.

Depois de na véspera os titulares terem feito apenas trabalho de recuperação, esta quinta-feira o treinador já teve todo o grupo à disposição para prepara o decisivo embate com o Sp. Braga, adianta ao clube, sem revelar pormenores sobre a condição física de todos os jogadores.

Os leões voltam ao trabalho esta sexta-feira, pela manhã, enquanto ao final da tarde, pelas 18 horas, Ruben Amorim fará a habitual antevisão do jogo no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.