O Gondomar B venceu este sábado o Vila Meã, em Penafiel (2-1), e sagrou-se campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. Na hora da conquista, um pormenor despertou alguma curiosidade.



O troféu referente à conquista da Divisão de Elite da AF Porto tem semelhanças claras com outro bem mais importante: a Taça UEFA.



A Taça UEFA, que o FC Porto venceu em 2003 e 2011 (já como troféu referente à Liga Europa), difere essencialmente na base e em outros detalhes que não ocultam o essencial: há mais semelhanças que diferenças.



Por fim, referir que Gondomar B não pode subir de divisão, já que a equipa principal disputa o Campeonato de Portugal. Assim, apesar da derrota, o Vila Meã garantiu a promoção.



A equipa do concelho de Amarante vai participar na próxima edição do Campeonato de Portugal.