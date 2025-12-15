VÍDEO: Marrocos vence os EAU por 3-0 e é o primeiro finalista da Taça Árabe
Formação magrebina confirmou o favoritismo
Formação magrebina confirmou o favoritismo
Marrocos é a primeira seleção a confirmar a presença na final da Taça Árabe da FIFA após ter vencido os Emirados Árabes Unidos (EAU) por 3-0 na meia-final.
No Qatar, a formação marroquina chegou ao golo à passagem do minuto 28. Cruzamento de El Moussaoui a encontrar El Berkaoui, que finalizou com um grande cabeceamento.
O jogo só ficou resolvido já perto dos instantes finais. Os EAU que contaram com Rúben Canedo, vencedor da UEFA Youth League pelo FC Porto em 2019, não foram capazes de reagir e a formação do magrebe sentenciou a partida com mais dois golos.
El Mahdioui (83m) com um bom remate rasteiro fez o 2-0, e Hamdallah (90m+2) fechou as contas do marcador e garantiu um lugar na final da competição para Marrocos.
Agora, Marrocos aguarda pelo vencedor do jogo entre a Arábia Saudita e a Jordânia que será disputado esta segunda-feira, às 17h30. A final está marcada para dia 18 de dezembro.