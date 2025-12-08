Omã de Carlos Queiroz vence, mas falha quartos de final da Taça Árabe
Trinfo sobre as Ilhas Comores não chegou para seguir em frente na competição
A seleção de Omã, orientada pelo português Carlos Queiroz, venceu esta segunda-feira as Ilhas Comores por 2-1, mas ficou fora dos quartos de final da Taça Árabe. Mesmo somando o primeiro triunfo na competição, a equipa omanita dependia de terceiros para seguir em frente, algo que não aconteceu.
Depois da derrota por 2-1 diante da Arábia Saudita e do empate 0-0 com Marrocos, Omã precisava não só de vencer, mas necessitava que Marrocos perdesse e por números que anulassem a diferença de três golos no critério de desempate.
O cenário, porém, não se verificou, dado que os magrebinos venceram a Arábia Saudita por 1-0 e seguiram no primeiro lugar do grupo.
No único triunfo de Omã nesta edição da prova, Issam Al Sabhi foi a figura do encontro ao bisar aos 30 e 43 minutos. As Comores ainda reduziram por Nasuir Dine Ali Hamidou, aos 68 minutos, mas o resultado já pouco alterava no desfecho final do grupo.