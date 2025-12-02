Carlos Queiroz estreou-se na Taça Árabe com uma derrota. A Omã, treinada pelo português, sofreu um desaire com a Arábia Saudita (2-1).

A Arábia Saudita abriu as contas do jogo na segunda parte, com o golo de Al Buraikan (55m). A Omâ restabeleceu o empate pelos pés de Al Habashi (70m). Pouco depois Al Shehri marcou o golo da vitória para os sauditas (77m),

A equipa de Carlos Queiroz é terceira. Já a Araábia Saudita partilha a liderança com Marrocos, que venceu (3-1) as Ilhas Comores.

No outro jogo com o técnico português, o Koweit de Hélio Sousa empatou com o Egito (1-1). A equipa do treinador luso inaugurou o marcador com o golo de Al Hajeri (64m).

Perto do fim, o Koweit ficou reduzido a dez unidades depois do segundo amarelo e consequente vermelho de Al Hosahn (83m). O Egito aproveitou e empatou a partida já nos instantes finais, com o tento certeiro de Madgi Kafsha numa grande penalidade (88m).

O Egito e o Koweit somam, assim, ambos um ponto. As outras equipas do grupo - Emirados Árabes Unidos e Jordânia - ainda não jogaram na competição.

A 11.ª edição da Taça Árabe, que está a decorrer no Qatar, arrancou esta segunda-feira e termina no dia 18 de dezembro. A competição é disputada por 16 seleções, entre as quais 11 asiáticas e cinco africanas.








