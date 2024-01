A Arábia Saudita entrou esta terça-feira com o pé direito na Taça Asiática, ao vencer o Omã, por 2-1, em jogo do grupo F.

Em Doha, foi a seleção do Omã a primeira a marcar, por Salaah Al Yahyaei, de penálti, aos 14 minutos.

O resultado manteve-se inalterado durante quase toda a partida, até que aos 78 minutos, Abdulrahman Ghareeb fez o empate, servido por Ali Lajami.

Nos descontos, aos 90+6 minutos, o golo da reviravolta e… da polémica: na sequência de um canto, Ali Al Bulayhi cabeceou para o fundo das redes e fez o 2-1, mas o árbitro assinalou fora de jogo.

O lance parecia legal, mas o VAR confirmou a decisão e o juiz da partida mandou jogar, como mandam as regras. No entanto, logo a seguir Shaun Evans voltou a interromper o encontro e voltou atrás na decisão, validando assim o 2-1, num momento de muita polémica.

No outro duelo do grupo, a Tailândia venceu na receção ao Quirguistão, por 2-0: Supachai Jaided, com um bis, construiu o resultado.

A Arábia Saudita e a Tailândia partilham assim a liderança do grupo, com vantagem sobre o Omã e o Quirguistão.