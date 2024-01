O Bahrain e a Coreia do Sul garantiram esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça Asiática.

No grupo E, o Bahrain assegurou mesmo o primeiro lugar na classificação, ao triunfar frente à Jordânia, por 1-0: Yusuf, ao minuto 34, fez o único golo do encontro.

Já a Coreia do Sul ficou no segundo lugar, depois de empatar ante a Malásia (3-3).

Jeong Woo-Yeong (21m), Hazmi, com um autogolo (83m) e Son Heung-Min (90+4m) marcaram para os sul-coreanos. Faisal Halim (51m), Arif Aiman (62m) e Romel Morales (90+15m) fizeram os golos da Malásia.

No grupo F, a Tailândia também garantiu a qualificação, ao empatar (0-0) com a Arábia Saudita, que já estava apurada. No outro jogo, Quirguistão e Omã também empataram (1-1).