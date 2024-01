O Irão apurou-se para os quartos de final da Taça asiática ao afastar a Síria no desempate por penáltis (5-3) após um empate no tempo regulamentar e prolongamento.



Os persas marcaram primeiro por intermédio de Mehdi Taremi, aos 34 minutos, na transformação de uma grande penalidade. Os sírios responderam na mesma moeda na segunda parte e igualaram a contenda, de penálti, por Khribin (64m).



Taremi põe o Irão na frente! ✅



O avançado ganhou o penálti, converteu-o e vai dando a vantagem perto do intervalo.#sporttvportugal #TaçaAsiática #Taremi pic.twitter.com/YHxxxY4Yy0 — sport tv (@sporttvportugal) January 31, 2024

O avançado do FC Porto foi expulso nos descontos e deixou o Irão com dez jogadores para o prolongamento. Team Melli, como é conhecida a equipa nacional iraniana, resistiu com dez elementos e foi mais forte no desempate por penáltis - não falhou qualquer pontapé.



Nos quartos de final, o Irão vai defrontar o Japão, de Morita.