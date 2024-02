Mehdi Taremi perdeu as estribeiras instantes após o final do Irão-Qatar, que terminou com o apuramento da seleção qatari para a final da Taça Asiática.

O avançado do FC Porto envolveu-se numa acesa discussão, aparentemente com adeptos, e teve mesmo de ser agarrado por adversários para não chegar a vias de facto.

Mehdi Taremi, que foi substituído já em tempo de compensação, acabou admoestado com o cartão vermelho.

VEJA O MOMENTO TENSO: