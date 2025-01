A equipa feminina de voleibol do Benfica foi derrotada esta quarta-feira na primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge por 1-3.

As águias até entraram melhor e venceram o primeiro set por 25-20 mas a reação da equipa italiana foi demolidora com um parcial de três sets a zero [14-25, 20-25 e 19-25].

Com esta derrota, o Benfica terá de vencer por um resultado de pelo menos 3-0 em solo italiano, sendo que um 3-1 ainda leva a eliminatória para um desempate.

A segunda mão dos «quartos» vai jogar-se a 22 de janeiro.