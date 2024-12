Esta terça-feira foi dia de Taça da Alemanha. Nos oitavos de final da prova, o dia começou com o a surpresa da vitória do Arminia Bielefeld, da terceira divisão, sobre o Friburgo, sexto lugar da Bundesliga, por (3-1).

Ao intervalo, o Bielefeld já vencia por 2-0 com os golos de Lannert (28m) e Kania (36m). No segundo tempo, o Friburgo ainda reagiu por intermédio de Gregoritsch (63m) mas Oppie (81m) não deu hipótese ao clube da primeira divisão e fechou o resultado em 3-1. Confirmou-se assim o apuramento do Arminia Bielefeld para os quartos de final da Taça da Alemanha.

No jogo grande do dia, o Bayern Munique foi eliminado em casa pelo campeão Bayer Leverkusen por 0-1. Uma partida que ficou marcada pela expulsão, a primeira da carreira, do guarda-redes Manuel Neuer logo ao minuto 17.

O Leverkusen aproveitou a vantagem numérica e os homens de Xabi Alonso, antigo jogador do Bayern Munique, chegaram à vantagem por Tella (69m) com a assistência do ex-Benfica Alex Grimaldo, apurando assim o Leverkusen para a próxima fase da competição.

Nas restantes partidas, o primodivisionário Estugarda bateu o Regensburg da segunda divisão por 0-3, com golos de Millot (10m), Chase (19m) e Woltemade (61m), garantindo assim o seu lugar nos quartos de final da prova.

O Werder Bremen eliminou o Darmstadt, depois de vencer a equipa da segunda divisão por 1-0. O único golo da partida foi marcado por Jung (90m+4) já quase no final da partida e juntou a equipa de Bremen aos restantes apurados da competição.