O Bayern Munique deslocou-se até ao reduto do Mainz e triunfou, por 4-0, muito graças a uma exibição monumental de Jamal Musiala.

Num jogo entre emblemas do principal escalão do futebol da Alemanha, o avançado de 21 anos assinou um «hat-trick» em 45 minutos e lançou os bávaros para uma vitória confortável. Na verdade, o jogo ficou resolvido na primeira parte, já que Sané também colocou o nome na lista de marcadores já no período de compensação.

Quanto aos portugueses, João Palhinha foi titular e acabou mesmo por fazer os 90 minutos, ao contrário de Raphaël Guerreiro, que foi suplente utilizado por Vincent Kompany, no encontro desta quarta-feira.

Com atenções voltadas para o campeonato, o Bayern é o próximo adversário do Benfica, na fase de liga da Champions, sendo que o encontro está marcado para 6 de novembro, no Estádio da Luz.