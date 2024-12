Já são conhecidas as oito equipas que vão marcar presença nos «quartos» da Taça da Alemanha.

Esta quarta-feira, ficaram concluídos os restantes quatro jogos desta fase da competição, sendo que no duelo entre Colónia e Hertha Berlim surgiu um dos momentos mais caricatos do ano.

Com o 1-1 no marcador e já em tempo de prolongamento, um cruzamento para o interior da área não acabou em golo porque Dejan Ljubicic falhou de forma escandalosa à frente da baliza. É um lance para ver e rever, ainda que a redenção tenha chegado para lá do minuto 120, através do castigo máximo.

A bola atrapalha e não é pouco 😮‍💨 Que falhanço.#DAZNPokal pic.twitter.com/76cPskFpvx — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 4, 2024

Da marca dos onze metros, o austríaco atirou a contar e carimbou a passagem do Colónia à próxima fase da Taça da Alemanha.

Ora, o outro momento de levar as mãos à cabeça aconteceu na vitória do Wolfsburgo sobre o Hoffenheim por 3-0, sendo que o português Tiago Tomás foi titular no conjunto da casa.

Na sequência de um pontapé de livre, Oliver Baumann parecia ter o lance controlado, mas apesar da bola ter saído à figura do guarda-redes germânico, o mesmo não conseguiu evitar um autêntico «frango».

Baumann já tem o frango para o jantar desta noite 🤷#DAZNPokal pic.twitter.com/MaDfeNNdo8 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 4, 2024

Já em Leipzig, André Silva foi suplente utilizado na equipa da casa, que beneficiou das três assistências de Antonio Nusa e o «bis» de Openda para levar a melhor sobre o Eintracht Frankfurt, num duelo que terminou com a vitória por 3-0 dos comandados de Marco Rose.

Veja aqui o resultado do outro jogo desta quarta-feira:

Karlsruher-Augsburgo, 2-3