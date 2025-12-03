O Bayern Munique, de Raphaël Guerreiro, eliminou o Union Berlim, de Diogo Leite, nos «oitavos» da Taça da Alemanha. O ex-FC Porto marcou um dos autogolos do desaire por 3-2.

O jogo começou de feição para a turma de Kompany, que aos 12 minutos já vencia com um autogolo de Ilyas Ansah. Pouco depois, Harry Kane dilatou a vantagem (24m). Ainda antes do intervalo houve tempo para mais dois golos.

Primeiro Leopold Querfeid reduziu para o Union Berlim através de uma grande penalidade (40m). Já em tempo de compensação, o português Diogo Leite marcou um autogolo (45+4m).

As equipas recolheram aos balneários com o Bayern Munique a vencer por 3-1. No segundo tempo, Leopold bisou na partida, novamente através de uma grande penalidade (55m). Sem mais golos no encontro, o apito final ditou uma vitória do Bayern Munique (3-2), que não contou com a ajuda de Guerreiro, suplente não utilizado.

No outro jogo com participação portuguesa, Guilherme Ramos e Fábio Vieira foram titulares na derrota do Hamburgo nos penáltis frente ao Kiel. Os portugueses Fábio Balde e Daniel Fernandes não saíram do banco do Hamburgo.

O nulo manteve-se durante os 90 minutos, levando o jogo para o prolongamento. O primeiro surgiu na primeira parte do tempo extra. Bakery Jatta, que entrou aos 99 minutos, deu a vantagem ao Hamburgo (107m). Porém, o Kiel restabeleceu o empate na partida com o golo de Harres já muito perto do fim do jogo (118m).

Da decisão, dos pénaltis, o português Fábio Vieira não falhou. Ainda assim, dois do lado do Hamburgo falharam, dando o triunfo (5-2) ao Kiel no desempate por grandes penalidades.

Já o Estugarda, do português Tiago Tomás, bateu o Bochum, do segundo escalão, por 2-0. O ex-Sporting foi suplente não utilizado.

Philipp Strompf abriu as contas do jogo, marcando na própria baliza, aos 12 minutos. Ainda antes do intervalo, o autor do primeiro golo viu o cartão vermelho (45+1m), deixando o Bochum reduzido a dez unidades.

No início da segunda parte, Deniz Undav fechou as contas do jogo (47m). Com este resultado (2-0), o Estugarda segue também para os «quartos» da Taça de Alemanha.

Outro resultado:

Friburgo 2-0 Darmstadt