Depois de eliminar o Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa a meio da semana, o Rangers continua com motivos para sorrir, já que bateu este domingo o rival de Glasgow, Celtic, no Old Firm, após prolongamento (2-1), carimbando a passagem à final da Taça da Escócia.

O Celtic, com o português Jota a titular (cumpriu os 120 minutos), até se adiantou no marcador, graças a um golo de Greg Taylor, aos 64 minutos. A resposta do Rangers surgiu por intermédio de Scott Arfield (78m).

No tempo extra, um auto-golo de Carl Starfelt (114m) valeu o triunfo ao Rangers, que na final, a 21 de maio, terá pela frente o Hearts.