Quis o destino que um dérbi no Municipal de Leiria decidisse a sexta edição da Taça da Liga Feminina. O Sporting marcou primeiro mas um golo na primeira parte e outro a acabar a partida do Benfica, de grande penalidade, deram a vitória às comandadas por Filipa Patão que conquistam o primeiro título das águias esta temporada e vingam a derrota na Supertaça frente ao Sporting.

Veja aqui o filme do encontro.

O Sporting começou melhor e ainda antes dos 10 minutos de jogo chegou à vantagem no encontro. Diana Silva [9m] aproveitou uma perda de bola do Benfica na primeira fase de construção das águias, intercetou um passe e correu isolada rumo à baliza, para rematar rasteiro junto ao poste, indefensável para Lena Pauels.

O Benfica reagiu e aos 20 minutos igualou o encontro. Jogada de insistência junto à pequena área e Laís Araújo redimiu-se do erro no golo das leoas e fez o empate de cabeça.

No segundo tempo, as águias entraram melhor e foram pressionando o Sporting que teve como principal oportunidade um cabeceamento perigosíssimo de Telma Encarnação aos 67 minutos.

Tinha começado a chover com mais intensidade no Estádio Dr. Magalhães Pessoa quando Jacynta Gala pisou Catarina Amado e a árbitro auxiliada pelo VAR apontou para a marca do castigo máximo. Carole Costa [89m] assumiu a responsabilidade e bateu Seabert, completando a reviravolta no marcador.

Até ao final, as leoas ainda tentaram mas já não houve tempo para mais. O Benfica venceu e conquistou a quinta Taça da Liga feminina em seis edições da prova.