A equipa feminina do Benfica marcou esta quarta-feira encontro com o Sporting na final da Taça da Liga depois de ter voltado a bater o Torreense (3-0), na segunda mão das meias-finais, no Seixal, num jogo que ficou marcado por um hat-trick de Cristina Martín-Prieto que levou a bola para casa.

Já com uma vantagem de três golos, alcançada na primeira mão, fora de casa, as encarnadas não facilitaram e voltaram a repetir a dose, desta vez com golos da avançada espanhola aos 31, 44 e 81 minutos, permitindo a reedição da final da época passada frente ao Sporting.

Frente ao sexto classificado da Liga feminina, que ainda no sábado surpreendeu o Sporting (2-1), em Alcochete, a treinadora do líder do campeonato não facilitou e escalou uma equipa com poucas alterações à equipa que tem servido de base na principal competição.

Fazendo descansar apenas a guarda-redes Lena Pauels e a defesa central Carole Costa, entre as jogadoras mais utilizadas, o Benfica assumiu, com naturalidade, a iniciativa de jogo e chegou ao intervalo já a vencer por 2-0.

A eliminatória estava mais do que decidida e os treinadores começaram, logo ao intervalo, a gerir as suas unidades em campo, mas a espanhola acabou mesmo por chegar ao hat-trick, aos 81 minutos, com um chapéu indefensável.

Desta forma, o Benfica, atual detentor da Taça da Liga feminina, volta a encontrar na final o Sporting, que afastou o Damaiense com triunfos por 6-0 (em casa) e 2-1 (fora) nas meias-finais.