Taça da Liga feminina: Torreense e Valadares vão discutir título no Fontelo
Final inédita está marcada para 28 de março, para Viseu
Final inédita está marcada para 28 de março, para Viseu
A final da Taça da Liga feminina entre o Torreense e o Valadares Gaia, marcada para 28 de março, vai ser disputada no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, segundo anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O jogo decisivo, que vai ser inédito na prova, vai colocar frente-a-frente o Torrense e o Valadares Gaia, finalistas surpresa, após eliminarem o Benfica e o Sporting, respetivamente, nas meias-finais.
No primeiro encontro das meias-finais, a 14 de fevereiro, o Torreense garantiu a sua primeira presença na final da Taça da Liga, ao vencer o Benfica por 7-6, no desempate por penáltis, após 0-0 no final do tempo regulamentar.
Por sua vez, na terça-feira, o Valadares Gaia conquistou também pela primeira vez um lugar na final, ao bater o Sporting, igualmente no desempate por grandes penalidades (3-0), após empate 1-1 no tempo regulamentar.
A edição 2025/26 da competição irá consagrar um vencedor inédito, já que os seis títulos até agora disputados foram conquistados pelo Benfica (cinco), ainda detentor do troféu, e Sp. Braga (um).