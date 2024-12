Benfica e Sporting colocaram este domingo um pé nas meias-finais da Taça da Liga feminina, seguindo as pisadas do Sp, Braga, ao baterem os respetivos adversários nos jogos da primeira mão dos quartos de final da competição.

Primeiro, o Benfica recebeu o Marítimo no Seixal e venceu por 2-0, com golos de Cristina Prieto e Chandra Davidson.

Já em Alcochete, o Sporting seguiu o mesmo rumo que as rivais com as leoas a triunfarem sobre o Valadares Gaia por 3-0, com golos de Cláudia Neto, Ana Capeta e Maiara Niehues.

Nos outros jogos dos quartos de final, Racing Power e Torreense não foram além de um empate a zero, enquanto o Sp. Braga, no sábado, já tinha batido o Damaiense por 2-1.

Os jogos da segunda mão estão marcados para 15 de janeiro de 2025.