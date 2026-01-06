Sporting-V. Guimarães (ONZES): Rui Borges aposta em Flávio Gonçalves
Confira as escolhas dos dois treinadores, com um jovem de 18 anos em destaque
Já falta pouco para a primeira meia-final da Taça da Liga 2026, entre Sporting e V. Guimarães, em duelo travado no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O jogo tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 20h00.
Já foram divulgados os onzes iniciais das duas equipas. Borges apostou no jovem Flávio Gonçalves, que soma a primeira titularidade na equipa A. Nota para a primeira chamada de Luis Guilherme, reforço que vai sentar-se no banco de suplentes dos leões.
Em relação ao último onze, Rui Borges muda apenas uma peça - o suspenso Inácio dá o lugar a Flávio Gonçalves. Já Luís Pinto é mais interventivo e muda quatro jogadores no onze.
O treinador do V. Guimarães, aposta em alguns habituais suplentes como Charles, Tony Strata ou Diogo Sousa. Samu ou Telmo Arcanjo ficam no banco.
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Quaresma, Matheus Reis, Maxi; João Simões, Hjulmand; Trincão, Ioannidis, Flávio Gonçalves; Suárez.
SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Morita, Vagiannidis, Kochorashvili, Daniel Bragança, Alisson, Rodrigo Ribeiro, Luis Guilherme e Rômulo Junior.
V. GUIMARÃES: Charles, Tony Strata, Abascal, Nóbrega, João Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni Mukendi, Diogo Sousa; Oumar Camara, Nélson Oliveira e Noah Saviolo.
SUPLENTES V. GUIMARÃES: Juan Castillo, Miguel Maga, Matija Mitrovic, Rodrigo Duarte, Telmo Arcanjo, Samu, Fabio Gomez, Thiago Balieiro e Alioune Ndoye.
[Notícia atualizada às 19h19]