A Liga divulgou esta segunda-feira o calendário para os quartos de final da Taça da Liga, que começam no dia 29 de outubro e terminam dois dias depois, a 31.

Na terça-feira, dia 29, o Sporting recebe o Nacional, às 20h15, em Alvalade. No dia seguinte, no Estádio da Luz, joga-se o Benfica-Santa Clara.

A 31, quinta-feira, realizam-se dois jogos: o dérbi do Minho entre Sp. Braga e Vitória de Guimarães é às 18h45, ao passo que o FC Porto mede forças com o Moreirense no Estádio do Dragão às 20h45.

O CALENDÁRIO:

29 de outubro (terça-feira)

Sporting – Nacional, 20h15 – Sport TV

30 de outubro (quarta-feira)

Benfica – Santa Clara, 20h15 – Sport TV

31 de outubro (quinta-feira)

Sp. Braga – Vitória de Guimarães, 18h45 – Sport TV

FC Porto – Moreirense, 20h45 – Sport TV