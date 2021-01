O Sporting defronta o FC Porto esta terça-feira, em Leiria, para as meias-finais da Taça da Liga, e os leões têm um registo imaculado nos encontros frente aos dragões realizados em campo neutro no século XXI, isto a somar aos números entre ambos na mais recente prova do futebol nacional.

No total, em campo neutro, em 20 encontros houve dez triunfos do Sporting, cinco do FC Porto e cinco igualdades, com 32-19 nos golos também a favor dos leões.

O último jogo em que o FC Porto levou a melhor foi a finalíssima da edição 1990/2000 da Taça de Portugal, na qual o FC Porto somou o quinto triunfo neutral.

Depois desse encontro, o Sporting somou quatro vitórias, três na Supertaça, em 2001 (1-0), 2007 (1-0) e 2008 (2-0), e uma na final da Taça de Portugal de 2007/08 (2-0, após prolongamento), e dois empates, nas edições 2017/18 e 2018/19 da Taça da Liga, o primeiro 0-0 e o segundo 1-1.

A estatística dita empate nestes dois últimos confrontos, mas foi o Sporting que acabou por levar a melhor, ao vencer ambos no desempate por grandes penalidades, primeiro por 4-3, garantindo a final, e depois por 3-1, para vencer a prova.

Por competições, o Sporting «arrasa» na Supertaça, com 4-0 em vitórias e 7-0 em golos, e também tem melhor registo na Taça de Portugal, ao somar quatro triunfos, três igualdades e dois desaires, com 14-9 em golos.

O FC Porto apenas lidera, com três vitórias contra duas, no Campeonato de Portugal, a competição que deu lugar à Taça de Portugal, realizando-se de 1921/22 a 1937/38.

Os cinco primeiros embates em campo neutro contaram, precisamente, para o Campeonato de Portugal, com o FC Porto a conseguir o primeiro triunfo, ao vencer por 3-1, no Bessa, o jogo de desempate da final de 1921/22.

Em 1922/23, o Sporting vingou-se, com um 3-0 em Coimbra, nas meias-finais, e a alternância prosseguiu, com o FC Porto a ganhar por 2-1 em Viana do Castelo, a final de 1924/25, e o Sporting a vencer por 3-1 em Coimbra, o desempate das meias de 1932/33.

No quinto e último jogo entre os dois na prova sem ser na casa de um deles, em 1936/37, os dragões desempataram a seu favor, fazendo o pleno em finais com os leões, ao ganharem por 3-2, em Coimbra, com tentos de Lopes Carneiro, Carlos Nunes e Vianinha.

Nas décadas seguintes, foram muito raros os embates entre FC Porto e Sporting em campo neutro, registando-se apenas quatro até aos anos 90 do século passado, todos para a Taça de Portugal.

Os leões ganharam por 5-2 no jogo de desempate das meias-finais de 1951/52, em Coimbra, onde, em 1965/66, voltaram a ganhar, agora por 2-0, no tira teimas dos quartos.

Em 1977/78, realizou-se o primeiro embate no Estádio Nacional, no Jamor, sendo a primeira de três finais seguidas entre os dois que necessitou de uma finalíssima: após o 1-1 no primeiro jogo, impôs-se o Sporting por 2-1.

A história repetiu-se em 1993/94 e 1990/2000, desta vez com o FC Porto a impor-se, primeiro por 2-1 após prolongamento, depois de 120 minutos sem golos, e, a seguir por 2-0, inviabilizando a dobradinha dos leões, após um empate a um golo.

Pelo meio, o Sporting, de Octávio Machado, arrebatou em 1996 a Supertaça Cândido de Oliveira, com um expressivo 3-0 na finalíssima do Parque dos Príncipes, em Paris, com um bis de Ricardo Sá Pinto e uma grande penalidade de Carlos Xavier.

Com a mudança de século, só deu Sporting, que começou por arrebatar nova Supertaça, em 2001, em Coimbra, com um triunfo por 1-0, graças a um penálti de Acosta, aos 31 minutos. Antes, aos seis, Peter Schmeichel parou um a Deco.

Na época 2007/2008, houve dose dupla, com 1-0 a abrir a época, na Supertaça, em Leiria, com um tento do russo Izmailov, e 2-0 após prolongamento, a fechar, na final da Taça de Portugal, no Jamor, graças a um bis de Tiuí.

Ainda em 2008, a 16 de agosto, voltaram a prevalecer os leões, no Estádio Algarve, com uma vitória por 2-0 na Supertaça, selada por um bis de Yannick Djaló, sendo que Rui Patrício ainda parou um penálti do argentino Lucho González.

Na época 2017/18, em Braga, a meia-final chegou ao final dos 90 minutos empatada a zero e, no desempate por penáltis, prevaleceu o Sporting, por 4-3, com Bryan Ruiz a decidir ao 12.º pontapé, depois de Brahimi atirar ao ferro.

A história repetiu-se em 2018/19, desta vez na final, com os leões a imporem-se nos penáltis, por 3-1, depois de forçarem o desempate aos 90+2, com um penálti de Bas Dost, que anulou o tento do portista Fernando Andrade, aos 79.

O 21.ª encontro em campo neutro entre o Sporting e o FC Porto, para a primeira meia-final da edição 2020/21 da Taça da Liga, está marcado para terça-feira, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, a partir das 19:45.