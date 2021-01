Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à SIC Notícias, após a derrota com o Sp. Braga, por 2-1, na meia-final da Taça da Liga:

«O jogo em si não se notou muita diferença de ambas as equipas, o Benfica esteve muito melhor na primeira parte do que o Sp. Braga, até aos 60 minutos foi uma equipa mais consciente e perigosa que a equipa do Sp. Braga. Estivemos sempre mais perto do 1-0, do 2-1 e sofremos dois golos em praticamente duas segundas bolas, onde faltou o posicionamento, alguma rotina dos nossos dois laterais em fechar o espaço, mas a última linha foi nova, desde o João, ao Todibo, ao Jardel e ao Cervi. Portaram-se bem, fizeram o que tinham a fazer, é verdade que nos últimos 15 minutos o João e o Cervi já tinham alguma dificuldade física.»

«A semana foi complicada, 26 casos, não só jogadores, toda a estrutura do Benfica. Isto não é só ficares infetado, é todo o ambiente, teres de estar isolado quando vais treinar, encontrares-te só dentro do campo.»

«Os meus jogadores que entraram fizeram o que puderam, estiveram muito bem e a única coisa da qual nos podemos lamentar é do jogo, para que pudéssemos sair com a vitória. A equipa, no jogo jogado, equilibrou e em algumas partes esteve melhor que o Sp. Braga. Nalguns pormenores notou-se o facto de a última linha não jogar junta, mas foi o que tinha de ser.»

«Eu num dia fiz três testes, não sinto nada, sinto-me bem, mas isto vai tocar a todos e eu ando ali no meio, neste momento sou o único da comissão técnica que não fui infetado e espero não o ser.»