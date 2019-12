Silas convocou 21 jogadores para o encontro da Taça da Liga frente ao Portimonense, da terceira jornada do grupo C.



Nota para os regressos de Plata, Ilori, Miguel Luís aos eleitos do técnico dos leões. Renan é baixa por lesão enquanto Rosier fica de fora por opção.



O encontro dos verde e brancos em Portimão é decisivo nas contas da prova. O Sporting tem de vencer os algarvios e esperar que o Rio Ave não vença o Gil Vicente.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Max, Hugo Cunha e Diogo Sousa;



Defesas: Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu e Borja;



Médios: Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Miguel Luís, Wendel e Doumbia;



Avançados: Camacho, Vietto, Plata, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.





