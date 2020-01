Ao contrário do que é habitual, nenhum elemento da estrutura do Sporting compareceu na flash interview da SportTV após a derrota com o Sp. Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.

Do lado bracarense, falaram Galeno e o adjunto Micael Sequeira, mas na hora de dar voz aos protagonistas do lado leonino o jornalista do canal desportivo revelou que não ia comparecer ninguém da equipa de Silas.

Refira-se que o Sporting foi derrotado esta terça-feira na meia-final da Taça da Liga, ao perder por 2-1 frente ao Sp. Braga.