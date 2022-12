O Académico de Viseu foi multado em 1.120 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a palavras e cânticos perturbadores, dirigidos aos adeptos do Tondela, durante a segunda parte do jogo da noite de quinta-feira, a contar para a Taça da Liga.

De acordo com o mapa de castigos publicado pelo CD da FPF, esta sexta-feira, e citando o descrito no relatório do delegado da Liga, o primeiro momento aconteceu aos «66 minutos» quando «os adeptos situados na bancada nascente central – setor 12, perfeitamente identificados com adereços do clube visitado, entoaram em uníssono o seguinte: “CDT morram queimados”».

Um segundo momento deu-se a seguir, aos «67 minutos», quando adeptos afetos ao Académico de Viseu, no mesmo setor, «entoaram em uníssono o seguinte: “a c*** da vossa mãe é bela, filhos da p*** Tondela”». Mais tarde, e do mesmo local, aos 73 e aos 86 minutos, adeptos «entoaram em uníssono: “tudo a saltar, tudo a saltar, Tondela é m****, Tondela é m****”».

Já «após o jogo ter terminado e durante a flash-interview, no momento que o treinador do Tondela estava em direto», novamente adeptos no mesmo setor «entoaram em uníssono: “morram queimados filhos da p***, Tondela é m****”», de acordo com o mapa de castigos do CD da FPF.

Ac. Viseu «não se revê em cânticos ou condutas que visem ofender o adversário»

Na tarde desta sexta-feira, a SAD do Académico de Viseu, em comunicado, juntando uma fotografia com dois jovens adeptos vestidos com as cores dos dois clubes, repudiou «veementemente os acontecimentos ocorridos durante e após o jogo», sublinhando que o clube «não se revê minimamente em cânticos ou em quaisquer condutas que visem apenas promover a violência, ofender o adversário e negar os princípios éticos inerentes à prática desportiva em geral e ao futebol em particular» e enaltecendo que deve haver «fair play, sã rivalidade, respeito e humanismo».

Contactada pelo Maisfutebol, fonte do Académico de Viseu confirmou a existência do teor dos cânticos nas bancadas do Estádio do Fontelo que já levaram à multa, lamentando o sucedido e reforçando a posição expressa no comunicado.

Outra fonte explicou, ao nosso jornal, que o cântico «CDT morram queimados» tem associação aos incêndios que, em outubro 2017, fustigaram o Centro do país, com muitos danos no concelho de Tondela.

Situação não é inédita

O Académico de Viseu goleou o Tondela por 4-1 e apurou-se para os quartos de final da Taça da Liga, naquele que foi o segundo jogo entre os clubes esta época para competições oficiais e também desde 2015.

A 27 de agosto, as duas equipas já se tinham defrontado, para a quarta jornada da II Liga, no Fontelo (empate 2-2), num encontro que também ficou marcado por palavras de ódio e pirotecnia utilizada por parte do público.

A 30 de agosto, o CD da FPF aplicou uma multa de 322 euros à SAD do Académico de Viseu por comportamento incorreto do público, castigando, entre outras, as seguintes palavras de adeptos: «A febre é m****, ó febre vai para o ca*****», «CDT morram queimados» e «Tondela é m****». O viseenses foram ainda, na sequência do mesmo jogo, multados em 450 euros por utilização de engenhos pirotécnicos, nomeadamente petardos.

Também nesse jogo da II Liga houve multa ao Tondela, de 179 euros, por comportamento incorreto do seu público, pelas palavras: «Odiamos Viseu filhos da p***».