Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, comentou desta forma a derrota frente ao FC Porto (3-0), nas meias-finais da Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Estou orgulhoso daquilo que fizemos. Sabíamos que era importante atacar ao início de forma a que o FC Porto não criasse oportunidades, o FC Porto é fortíssimo e normalmente resolve os jogos nos primeiros 20/30 minutos. Falhámos nessa intenção. Depois saímos em ataques rápidos, faltou mais tranquilidade no ultimo terço para tomarmos melhores decisões. Este jogo vem reforçar tudo de bom que temos feito ao longo da época, apesar da derrota.»

Ilações para o futuro: «Tinha dito antes do jogo que, independentemente do resultado, nós amanhã estaríamos sempre mais fortes que hoje. Errámos, temos de aprender com os erros, mas o Académico não veio aqui jogar para perder por poucos, fomos atrevidos, pressionantes, infelizmente veio ao de cima a qualidade individual dos jogadores do FC Porto.»