O Torreense e o Académico de Viseu empataram a um golo em jogo da primeira jornada do Grupo H da Taça da Liga, disputado hoje no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Yuri Araújo inaugurou o marcador para os beirões, aos 15 minutos, sendo que a equipa da casa viria a chegar ao empate por Simão Rocha, aos 46, no início da segunda parte.

Desta forma, as duas equipas da II Liga de futebol partilham a liderança do Grupo H com o Tondela e o Estoril Praia, que, este sábado, empataram sem golos no outro embate da referida jornada.

