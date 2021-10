Menu diversificado para esta quinta-feira, com motivos de interesse que vão para além do futebol. Mas começando precisamente por aí, termina a 2.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga com um Sp. Braga-P. Ferreira (20h15), para o Grupo C.

Lá por fora, o Nápoles tentará alcançar novamente o Milan na frente da tabela classificativa da Serie A de Itália e a Real Sociedad tem a oportunidade de isolar-se no topo da classificativa de La Liga de Espanha. O Atlético de Madrid defronta o Levante de Rúben Vezo.

Nas modalidades, destaque para um grande jogo de andebol no Dragão Arena, com a receção do FC Porto ao Barcelona para a Liga dos Campeões (19h45).

Na Liga dos Campeões de futsal, o Benfica joga na Eslováquia frente aos russos do Ecaterimburgo (14h30) e o Sporting desloca-se à Eslovénia para defrontar o Atyrau do Cazaquistão (16h30).

FUTEBOL

Taça da Liga, 3.ª fase, 2.ª jornada:

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 20:15 (SportTV1).

Liga italiana, 10.ª jornada:

Nápoles - Bolonha, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 11.ª jornada:

Celta de Vigo - Real Sociedad, 18:00 (Eleven 1)

Granada - Getafe, 19:00 (Eleven 2)

Levante - Atlético de Madrid, 20:30 (Eleven 1).

ANDEBOL

Liga dos Campeões, fase de grupos, 6.ª jornada:

FC Porto, Por - FC Barcelona, Esp., 19h45

FUTSAL

Liga dos Campeões, fase principal:

Ecaterimburgo, Rus - Benfica, Por, 14:30 (Canal 11)

Atyrau, Caz - Sporting, Por, 16:30 (Canal 11).