Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada sofrida em casa do Sporting, por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga:

Espera um jogo completamente diferente na sexta-feira (Sporting-Alverca, a contar para a Liga)?

«É o nosso objetivo. Queremos fazer algo diferente do que fizemos hoje, principalmente na primeira parte. Faltou-nos, outra vez, alguma agressividade, especialmente no ganho da bola. No geral estamos a discutir questões táticas num 5-1... a resposta tem de ser diferente. Acabámos por ter algumas dificuldades na formação do onze e continuidade dos jogadores em campo, porque estamos muito limitados naquilo que são lesões. Tivemos de planear para podermos ter jogadores na sexta-feira.»

O que retira dos jogos do Gil Vicente (4-0) e Sporting (5-1)?

«A agressividade é um dos fatores. Queríamos recuperar, mas acabamos por não ter essa capacidade. Haverá muitos motivos, mas um deles será a qualidade dos jogadores do Sporting, independente de terem rodado 11 jogadores. Existe muita qualidade, mesmo nos jogadores que têm jogado na equipa B. Temos de ser muito mais agressivos neste tipo de jogos».