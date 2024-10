A Taça da Liga arranca esta noite com o primeiro jogo dos quartos de final entre o Sporting e o Nacional. O Maisfutebol vai estar em Alvalade para lhe contar tudo AO MINUTO sobre a partida que arranca às 20h15.



Esta partida surge no calendário dos leões numa altura em que Ruben Amorim é notícia como possível sucessor de Erik ten Hag no comando do Manchester United. Mercado à parte, são esperadas alterações na equipa campeã nacional conforme adiantou o treinador na véspera. Certas são, de resto, as ausências de Eduardo Quaresma, ainda lesionado, e de Nuno Santos, recentemente operado ao joelho.



Por sua vez, Tiago Margarido também revelou que irá mudar o onze habitual - Dyego Sousa é baixa na equipa insular.



Confira os onzes prováveis na galeria associada.