António Nobre vai ser o árbitro do Sporting-Santa Clara, o jogo da segunda meia-final da Taça da Liga 2021/22, substituindo Nuno Almeida devido a lesão, confirmou esta terça-feira a secção profissional do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«A secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF informa que procedeu a uma alteração na equipa de arbitragem do jogo entre o Sporting e o Santa Clara (…) devido a lesão do árbitro principal nomeado, Nuno Almeida. Nesse sentido, o CA decidiu que o VAR que estava nomeado para o encontro, António Nobre, será o árbitro principal, ao passo que Nuno Almeida ficará na função de VAR», refere o organismo, em nota oficial.

Assim, Nobre e Almeida trocam de funções em relação à nomeação inicial, mantendo-se André Campos e Pedro Felisberto como assistentes, André Narciso como quarto árbitro e Nélson Pereira como assistente do vídeo-árbitro.

O Sporting-Santa Clara, que se joga em Leiria, tem início às 19h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.