Já há árbitros para os jogos da 2.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, a disputar na próxima semana: Arouca-Benfica, Sp. Braga-Casa Pia e Sporting-Farense, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta sexta-feira.

No duelo do grupo B, entre Arouca e Benfica, na terça-feira (31 outubro) vai estar Hélder Carvalho. O encontro tem apito inicial agendado para as 20h15.

À mesma hora, mas na quarta-feira, 1 de novembro, André Narciso apita o Sp. Braga-Casa Pia, do grupo A.

No Sporting-Farense, do grupo C, às 20h15 de quinta-feira, dia 2, vai estar Gustavo Correia.

FC Arouca-SL Benfica

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Pedro Martins e Diogo Pereira

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

SC Braga-Casa Pia AC

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Luís Viegas

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Iancu Vasilica

AVAR: Álvaro Mesquita

Sporting CP-SC Farense

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Manso