Hélder Malheiro é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre V. Guimarães e Sp. Braga, a contar para a final da Taça da Liga.

O juiz da AF Lisboa será auxiliado por Rui Costa no VAR, assim como João Bento e Carlos Campos, AVAR para o encontro deste sábado.

Recorde-se que para chegarem à final, os vimaranenses eliminaram o Sporting e os bracarenses deixaram pelo caminho o Benfica. O dérbi do Minho tem início marcado para as 20h, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Confira a equipa de arbitragem completa:

Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVAR 1: João Bento
AVAR 2: Carlos Campos

Árbitros jovens: Mafalda Oliveira (AF Braga) e Diogo Andrade (AF Guarda)

