O Benfica venceu esta terça-feira em Arouca, por 2-0, no segundo jogo do grupo B da Taça da Liga.

Di María (26m) e Arthur Cabral (74m) fizeram os dois golos do encontro.

Na classificação, o Benfica é líder, com três pontos, os mesmos do Arouca, que no primeiro jogo do grupo venceu o Aves SAD, por 2-1. Os avenses, que visitam o Benfica a 21 de dezembro para a decisão do grupo, não têm ainda qualquer ponto.