Um empate entre Arouca e Leixões (1-1) adiou o veredito do Grupo G da Taça da Liga, com a equipa de Matosinhos a manter a vantagem no topo da classificação, mas ainda com o Arouca e Feirense na luta. O empate desta tarde afasta desde já o Oliveirense o Santa Clara da corrida para os quartos de final.

O Leixões, sétimo classificado da II Liga, tinha este domingo a oportunidade de garantir, desde já, a qualificação para a próxima fase, depois de já ter vencido Oliveirense (2-1) e Santa Clara (2-1), mas foi o Arouca que chegou primeiro ao golo, logo aos 8 minutos, por Dabbagh.

A equipa da casa, atual nono classificado da Liga, manteve a curta vantagem até ao minuto 76, altura em que a equipa de Matosinhos chegou ao empate, com um golo de Miguel Silva.

O Arouca terminou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Arruabarrena, aos 79, mas segurou o empate que deixa quase tudo em aberto no Grupo G da Taça da Liga.

O Leixões, com apenas um jogo por realizar, continua na frente da classificação, agora com sete pontos, à frente do Arouca e Feirense, ambos com apenas dois pontos, mas ainda com dois jogos por realizar. Oliveirense, com dois pontos em três jogos, e Santa Clara, com apenas um ponto, já estão fora da corrida.