O Arouca venceu este sábado por 3-0 no terreno da Oliveirense, em jogo do Grupo G da Taça da Liga, e mantém as hipóteses de qualificação para os quartos de final da prova

Alan Ruiz (5 minutos), Rafael Mújica (69m) e Bukia (82m) marcaram os golos da equipa da Liga em Oliveira de Azeméis.

Os arouquenses ficam com cinco pontos no Grupo G, os mesmos do Feirense e menos dois que o líder Leixões, deixando os ‘quartos’ em aberto para as três equipas, enquanto a Oliveirense se despede da competição no quarto lugar com dois pontos.