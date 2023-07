Jogo frenético no Restelo. O Belenenses bateu o Famalicão por 3-2, numa partida da primeira fase da Taça da Liga, e vai defrontar o Estoril na ronda seguinte.



No regresso às competições profissionais, os azuis colocaram-se a ganhar aos 14 minutos graças a um golo de Cain Attard. A vantagem do conjunto da casa não durou muito, uma vez que Riccieli, aos 31 minutos, igualou a contenda.



Tal como no primeiro tempo, foi o Belenenses a equipa a marcar primeiro na etapa complementar. Um golo no qual Júnior Reis não fica isento de culpas: o guarda-redes deixou a bola escapar-lhe por entre as pernas e permitiu que Chima celebrasse o 2-1.

O Famalicão não acusou o golo sofrido e seis minutos depois Jhonder Cadiz restabeleceu a igualdade após assistência de Martín Aguirregabiria. Os minhotos ficaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Tiago Sá, aos 90+1 e sofreram o golo da derrota aos 90+10. Rúben Lima cortou a bola com o braço na área e de penálti, Duarte Valente não tremeu e fez o 3-2 final.



Sangue frio de Duarte Valente 🥶



O Belenenses elimina o Famalicão já no final da partida 🤯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #belenenses #famalicao pic.twitter.com/DpU5YLIvoM — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 23, 2023

O Casa Pia garantiu um lugar na segunda fase da Taça da Liga ao bater o Lank Vilaverdense, estreante nas competições nacionais, por 2-0.



Os gansos resolveram a partida, disputada no estádio Capital do Móvel, na primeira parte. Clayton abriu a contagem aos 13 minutos e Diogo Pinto, de penálti, fixou o resultado final.