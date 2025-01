Andreas Schjelderup foi titular frente ao Sp. Braga e esteve em destaque na formação do Benfica, tendo sido inclusive muito aplaudido pelos adeptos aquando da sua saída.

Este foi um dos temas de conversa na conferência de imprensa de Bruno Lage, que recuou no tempo para falar sobre a «paciência» que existia nos mais novos quando a oportunidade de jogar pela equipa principal aparecia. Para o técnico, hoje em dia os jogadores querem tudo mais depressa e não sabem o que é «lutar contra a adversidade».

«Ficámos satisfeitos com o rendimento do Schjelderup, sinto que o momento em que podia ter feito golo era importante para ele, mas a verdade é que correspondeu da melhor forma, assim como o Barreiro também o tem feito. Há jogadores que têm oportunidade de jogar, quer seja a titular ou a sair do banco e têm de aproveitar. Confesso que ainda não falámos sobre saídas durante este mercado, porque quero que os jogadores estejam concentrados naquilo que podem fazer», começou por referir.

«Muitas das vezes os jogadores desistem de lutar por uma posição, querem que aconteça tudo muito rápido. Há uns tempos as coisas aconteciam mais devagar. Quando as oportunidades apareciam, os jogadores tinham mais paciência e os agentes também. Tinham de lutar contra a adversidade. Se não os educarmos desta forma, se saírem daqui e forem para outro lado, a mesma coisa vai acontecer e vão sair noutra janela de transferências. Enquanto treinador não fujo a desafios e temos de corresponder a esta exigência, temos de ajudar todos a adaptar-se de virem de clubes e jogarem pelo Benfica e jogarem de três em três dias», acrescentou.

Quanto a possíveis alterações no onze inicial, Bruno Lage garantiu que todos estão disponíveis para dar o contributo e acima de tudo espera que a equipa tenha maior consistência do que aquela que tem apresentado.

«Todos estão disponíveis e prontos para jogar a final de amanhã, o que quero é que a equipa tenha capacidade de nesta segunda fase, com a reorganização que fizemos e a consistência que queremos implementar, independentemente das alterações no onze, não perca a dinâmica ofensiva», afirmou.