Roger Schmidt faz apenas uma alteração cirúrgica na defesa para a receção ao Aves SAD, jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga que vale uma vaga na Final Four de janeiro.

Acompanhe o Benfica-Aves SAD AO VIVO

O treinador alemão repete a equipa que venceu em Braga, mas junta Tomás Araújo a António Silva no eixo da defesa, deixando de fora Nico Otamendi que, esta noite, nem está no banco. O treinador testa, assim, uma nova dupla na defesa, tendo em conta que o central argentino vai cumprir um jogo de castigo no próximo jogo da Liga frente ao Famalicão. De resto, tudo igual.

O jovem central já tinha sido titular, ao lado de Otamendi, no decisivo jogo com o Salzburgo que permitiu a qualificação para o play-off da Liga Europa, mas agora joga ao lado de António Silva.

Do lado do Aves SAD, Jorge Costa mantém a estrutura habitual nos jogos da II Liga. com Nenê como prinicpal referência no ataque, mas com o apoio de John Mercato nas costas.

Equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Tomás Araújo e Morato; João Neves, Kokcu, Di María, João Mário, Rafa e Tengstedt.

Suplentes: Samuel Soares, Arthur Cabral, Jurásek, Gonçalo Guedes, Chiquinho, Musa, João Victor, Tiago Gouveia e Florentino.

AVES SAD: Pedro Trigueira; Léo Alaba, Clayton Sampaio, Anthony Correia e Zé Ricardo; Jonatan Lucca e Luís Silva; Benny, John Mercado e Vasco Lopes; Nenê.

Suplentes: Simão, Fernando, Teixeira, Fábio Pacheco, Sangaré, Dioh, Amorim, Gustavo e Ricardo Dias.