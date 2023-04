O Benfica conquistou neste sábado a terceira Taça da Liga feminina, ao bater o Sp. Braga por 3-1 na final disputada em Aveiro.

Esta é a terceira vez que as águias vencem a prova que vai na quarta edição e que na época passada tinha sido conquistada, precisamente, pelo Sp. Braga.

Na final da edição deste ano, o Benfica entrou mais forte, criou várias oportunidades de golo na primeira meia-hora, mas foi o Sp. Braga que inaugurou o marcador.

Caroline Kehrer recebeu um grande passe de Tânia Rodrigues que a deixou isolada para marcar o 1-0.

O Benfica ainda conseguiu chegar ao empate na primeira parte, de penálti, por falta sobre Kika Nazareth.

Patrícia Morais ainda defendeu o primeiro remate de Carole Costa, mas estava à frente da linha de baliza, razão pela qual o penálti teve de ser repetido. E à segunda, a jogadora do Benfica marcou mesmo e fez o 1-1.

Na segunda parte o Benfica voltou a ser mais forte e Nycole fez a reviravolta aos 67m, com um toque genial de Kika Nazareth a deixar a brasileira com a baliza escancarada.

Nycole fechou depois as contas aos 82m, numa lance em que a árbitra começou por anular, considerando um toque da jogadora com a mão, mas que o VAR validou após análise do lance.

[artigo atualizado]